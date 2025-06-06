Для этого он планировал использовать самодельные взрывчатки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление СБУ во Львовской области.

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СБУ задержали агента ФСБ на Львовщине

Как установило следствие, диверсант должен был заложить два самодельных взрывных устройства. Кроме этого, он получил инструкции установить скрытые камеры с дистанционным доступом у целей, чтобы зафиксировать результат подрывов.

По замыслу кураторов из России, взрывчатки должны были активироваться через телефонные звонки на мобильные устройства, вмонтированные в СВУ. Однако агент не успел реализовать план – его задержали, когда он завершал подготовку и собирал взрывчатку.

Задержанным оказался 32-летний уроженец Кривого Рога. По данным СБУ, его завербовали через телеграмм-каналы.

Получив координаты тайника, мужчина забрал оттуда два рюкзака со взрывчаткой, после чего вернулся в арендованный номер в Стрые и начал планировать маршруты для закладки устройств. За выполнение задания ему обещали вознаграждение в размере 5 тысяч долларов.

Во время обыска правоохранители обнаружили взрывчатку и мобильные телефоны с доказательствами координации с российской разведкой.

Задержанному объявили подозрение по статье о государственной измене, совершенную во время военного положения, и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами, или взрывчатыми веществами. Он находится под стражей и может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также во время операции контрразведка установила личность сообщника – 30-летнего местного жителя, который изготовил взрывчатку и заложил ее в тайник. В отношении него продолжаются следственные действия.

СБУ задержали агента ФСБ на Львовщине, который планировал серию терактов: фото СБУ

Напомним, в Каменце-Подольском возникла массовая стычка между группой граждан и ТЦК, во время которой жители напали на служебный автомобиль и порезали шины. Местные телеграмм-каналы сообщили, что жители видели, как мужчину якобы силой посадили в авто, а после этого еще и наехали на женщину.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил расследовать этот инцидент.