В сети пишут, что в селе Донская Балка по дороге в Березовку взорвали автомобиль. Он якобы мог принадлежать военному, передает 24 Канал.

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Что говорят в полиции

Тем временем в полиции пока не указывали, кому именно принадлежал автомобиль. Там заявили, что устанавливают обстоятельства взрыва автомобиля в Березовском районе.

Также правоохранители сообщили о гибели одного человека. Информация о пострадавших уточняется.

На место происшествия направлена ​​следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, криминалистическая лаборатория и следователи следственного управления областной полиции.

В сети распространили кадры с места инцидента: смотрите видео

Взрыв автомобиля в Одесской области: смотрите видео

К слову, к вечеру взрывы прогремели в Днепре на фоне сообщения об угрозе баллистических ударов. Впрочем, позже оказалось, что в одном из районов города вспыхнул автомобиль. Предварительно в нем взорвался газовый баллон.