Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя ОК "Запад" Олега Домбровского в эфире телемаратона.

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В каких условиях удерживали Романа Замрия

Олег Добровский отметил, что все необходимые бытовые условия обеспечились должным образом.

Все условия есть, никаких нарушений не было. Доступ к воде, к туалетам, передвижения, питания. В тот же день показали, где можно помыться. Показали где холодильник, какие продукты есть для питания,

– указал представитель.

По его словам, проживали мобилизованные вместе с военнослужащими из роты охраны. В то же время в разных ТЦК есть свои условия, где можно размещать личный состав, которые, в частности, связаны с безопасностью. Поэтому используются подвальные или полуподвальные помещения.

Также Добровский отметил, что подобных инцидентов не случалось бы, если бы граждане мобилизационного возраста заблаговременно обращались в ТЦК для восстановления всех необходимых прав и обязанностей.

Что известно об инциденте с Замрием

Роман Замрий на своей странице в фейсбук рассказал, что 4 июня на блокпосту вблизи Хотина его остановили для проверки документов. Представитель ТЦК сел в автомобиль медика и попросил подвезти его в военкомат, чтобы сбросить документы, которые подтверждают право на отсрочку.

На месте, как утверждает "Йода", у него забрали телефон, а офицер сказал, что его повезут на ВВК, пока рассматривается право на отсрочку. Замрия три дня удерживали в ТЦК, после чего повезли в воинскую часть.

В ответ представители Черновицкого ОТЦК заявили, что мобилизованный права на отсрочку не имел, а после ВВК был признан годным к службе. Там заверили, что действовали в рамках закона.