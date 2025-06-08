Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника ОК "Захід" Олега Домбровського в етері телемаратону.

Дивіться також Старшій дитині виповнилось 18, – ОК "Захід" про резонансну ситуацію з ексбойовим медиком Замрієм

В яких умовах утримали Романа Замрія

Олег Добровський зазначив, що всі необхідні побутові умови забезпечилися належним чином.

Всі умови є, ніяких порушень не було. Доступ до води, до туалетів, пересування, харчування. В той же день показали, де можна помитися. Показали де холодильник, які продукти є для харчування,

– вказав речник.

За його словами, проживали мобілізовані разом з військовослужбовцями з роти охорони. Водночас у різних ТЦК є свої умови, де можна розміщувати особовий склад, які, зокрема, пов'язані з безпекою. Тому використовуються підвальні або напівпідвальні приміщення.

Також Добровський наголосив, що подібних інцидентів не траплялося б, якби громадяни мобілізаційного віку завчасно зверталися до ТЦК для поновлення усіх необхідних прав та обов'язків.

Що відомо про інцидент з Замрієм

Роман Замрій на своїй сторінці у фейсбук розповів, що 4 червня на блокпосту поблизу Хотина його зупинили для перевірки документів. Представник ТЦК сів в автомобіль медика і попросив підвезти його до військомату, щоб скинути документи, які підтверджують право на відстрочку.

На місці, як стверджує "Йода", у нього забрали телефон, а офіцер сказав, що його повезуть на ВЛК, поки розглядається право на відстрочку. Замрія три дні утримували у ТЦК, після чого повезли до військової частини.

У відповідь представники Чернівецького ОТЦК заявили, що мобілізований права на відстрочку не мав, а після ВЛК був визнаний придатним до служби. Там запевнили, що діяли у межах закону.