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      Роман Труба через суд хочет вернуться в ГБР

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      Труба готов судиться из-за своего увольнения из ГБР / ukrinform.ua

      Бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба подал иск в Окружной административный суд Киева, в котором оспаривает свое увольнение. Он просит суд отменить соответствующий указ.

      Говорится об указе "О прекращении полномочий директора ГБР" от 28 декабря 2019 года, отметили в Окружном админсуде.

      К слову: ГБР открыло дело против Трубы: в чем его подозревают

      В то же время Роман Труба просит, чтобы суд восстановил его на этом посту. В это же время суд решает вопрос об открытии производства по иску Трубы к Государственному бюро расследований.

      Сам бывший глава ГБР уже тоже поделился информацией о своем представлении. Об этом он написал в личном телеграмм-канале. Свою позицию объясняет тем, что смена руководства Бюро, по его мнению, была "политическим решением".

      Однако должно быть и правовое решение. Сейчас ГБР стало вершиной моей профессиональной карьеры, поэтому считаю досрочное прекращение полномочий на должности директора должно получить, кроме политической, правовую оценку,
      – заявил Роман Труба.

      Смена руководства ГБР: коротко

      Роман Труба возглавлял ГБР в период с 2017 до 2019 года. 24 декабря Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований, после чего уволил Трубу и назначил Ирину Венедиктову и. о. председателя Госбюро.

      Согласно ему, директор ГБР получит полномочия единоличного принятия решений и несет всю ответственность за результаты деятельности ведомства. Если они будут неудовлетворительными, его можно будет уволить.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Государственное бюро расследований Ирина Венедиктова Роман Труба Окружной административный суд Киева
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