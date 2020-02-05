Роман Труба через суд хоче повернутися у ДБР

Колишній директор Державного бюро розслідувань Роман Труба подав позов до Окружного адміністративного суду Києва, у якому оскаржує своє звільнення. Він просить суд скасувати відповідний указ.

Мовиться про указ "Про припинення повноважень директора ДБР" від 28 грудня 2019 року, зазначили в Окружному адмінсуді.

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Водночас Роман Труба просить, щоб суд поновив його на цій посаді. У цей же час суд вирішує питання про відкриття провадження за позовом Труби до Державного бюро розслідувань.

Сам колишній очільник ДБР вже теж поділився інформацією про своє подання. Про це він написав у влсаному телеграм-каналі. Свою позицію пояснює тим, що зміна керівницвта Бюро, на його думку, була "політичним рішенням".

Проте має бути і правове рішення. Наразі ДБР стало вершиною моєї професійної кар’єри, тому вважаю дострокове припинення повноважень на посаді директора має отримати, окрім політичної, правову оцінку,

– заявив Роман Труба.

Зміна керівництва ДБР: коротко

Роман Труба очолював ДБР у період з 2017 до 2019 року. 24 грудня Володимир Зеленський підписав закон про перезапуск Державного бюро розслідувань, після чого звільнив Трубу і призначив Ірину Венедіктову в. о. голови Держбюро.

Згідно з ним, директор ДБР отримає повноваження одноосібного ухвалення рішень і нестиме усю відповідальність за результати діяльності відомства. Якщо вони будуть незадовільними, його можна буде звільнити.