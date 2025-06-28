Сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию торжественных мероприятий по случаю Дня Конституции Украины.

Смотрите также Флаг Украины взвился на оккупированной Херсонщине: кадры поздравления от морпехов

Что известно о Романе Кашпуре

Роман Кашпур является уроженцем Хмельника, в 2016 году он добровольцем пошел защищать Родину, а уже через год подписал контракт с ВСУ. В 2019 году вблизи Марьинки он наступил на противопехотную мину и потерял часть ноги.

Несмотря на тяжелое ранение, Роман не сдался. Уже через девять месяцев после потери конечности он решил принять участие в "Играх героев" - международных спортивных соревнованиях ветеранов ВСУ и армий дружественных стран. В 2020 году Роман одержал победу в кроссфите среди профессионалов, а в 2021 году он стал лучшим сразу в двух дисциплинах – кроссфите и подтягиваниях.

В том же 2021 году Роман установил рекорд – за 44 секунды протянул 16-тонный самолет Ан-26 на расстояние 6 метров и 40 сантиметров.

Он также стал первым ветераном с ампутацией в Украине, который принял участие в забегах престижной мировой серии World Marathon Majors.

С началом полномасштабного вторжения Роман снова вернулся на фронт – на этот раз на купальном протезе. Полгода спустя он демобилизовался, занялся волонтерством и вернулся в спорт.