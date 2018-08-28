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Романтика на параде: курсант-пограничник сделал сюрприз возлюбленной, который запомнится надолго

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Курсант сделал признание на параде ко Дню Независимости
Курсант сделал признание на параде ко Дню Независимости / Пресс-центр ГПСУ

Приятное событие произошло в День Независимости в Киеве, а именно во время парада. Так, перед началом торжеств курсант-пограничник Вячеслав Короткий сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Татьяне Федорчук.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Читйате также: Какая техника присутствовала на параде ко Дню Независимости-2018

Отмечается, что для девушки, которая приехала поддержать своего парня, такое признание оказалось полной неожиданностью.

"Эмоций добавила праздничная атмосфера, поощрительные аплодисменты и пение участников парада. А также букет, который вручил генерал – ректор академии пограничной службы. Разве могла Татьяна в такой обстановке сказать что-то другое, кроме "Да". Желаем молодой паре счастья и много положительных впечатлений", – добавляют пограничники.

Также обнародованы соответствующие фото и видео.

Курсант сделал предложение возлюбленной на параде ко Дню Независимости в Киеве: видео

К слову, в рядах Вооруженных сил Украины, кроме мужчин, проходят службу и работают свыше 55 тысяч женщин, из которых 25 тысяч военнослужащие.

Теги: Новости Украины День Независимости Госпогранслужба
Источник: 24 канал
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