Женщины в Вооруженных силах Украины: Порошенко сообщил интересную информацию

В рядах Вооруженных сил Украины проходят службу и работают более 55 тысяч женщин, из которых 25 тысяч являются военнослужащими.

Об этом сообщил Президент Украины на своей странице в Facebook.

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"Во время военного парада ко Дню Независимости в этом году по Крещатику впервые шел отдельный парадный расчет будущих офицеров из военнослужащих-женщин. Эти волшебные защитницы Украины – курсантки Военного института КНУ имени Шевченко и Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут", – отметил он.

Напомним, ранее 24 канал со ссылкой на первого вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщал, что из 25 тысяч женщин, служащих по контракту в ВСУ, насчитывается более 3 тысяч офицеров. Все они служат наравне с мужчинами.