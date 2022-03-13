В то же время Петр Котин – руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" – еще утром 12 марта сообщил: оккупанты собрали руководящий персонал и объявили, что ЗАЭС якобы находится в собственности "Росатома". Враги своих фамилий не назвали.

Заметьте Это лишь на словах, – Жданов о заявлении оккупантов, что ЗАЭС принадлежит "Росатому"

Мол, зашли сюда надолго и это сейчас территория Орды, поэтому атомная станция должна работать в соответствии с указами "Росатома",

– добавил Котин.

Важно – чем опасны ситуации на АЭС: смотрите видео