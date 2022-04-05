Об этом заявил российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала. Он также подчеркнул, что нужно внимательно изучить части, которые выполняли эти приказы.

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Современная путинская Россия так похожа на гитлеровскую Германию, поэтому уже не удивительно мыслить категориями времен Второй мировой войны. Вермахт не совершал таких преступлений, как гестапо, а роль гестапо сейчас выполняет Росгвардия,

– объяснил Пионтковский.

Если среди российских военных были представители Росгвардии, то это они по приказу совершали зверства над мирными людьми.

Возможно, они и пытались вызвать эту ненависть, потому что существует мнение среди россиян, что Россия воевала "мягкими методами", а если действовать жестко, то можно подавить сопротивление украинцев,

– резюмирует публицист.

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