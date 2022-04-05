Про це заявив російський публіцист Андрій Піонтковський у ефірі 24 каналу. Він також наголосив, що потрібно уважно вивчити частини, які виконували ці накази.

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Сучасна путінська Росія так нагадує гітлерівську Німеччину, тому вже не дивно мислити категоріями часів Другої світової війни. Вермахт не вчиняв такі злочини, як гестапо, а роль гестапо зараз виконує Росгвардія,

– пояснив Піонтковський.

Якщо серед російських військових були представники Росгвардії, тож це вони за наказом вчиняли звірства над мирними людьми.

Можливо вони і намагались викликати цю ненависть, бо існує думка серед росіян, що Росія воювала "м'якими методами", а якщо діяти жорстоко, то можна подавити супротив українців,

– резюмує публіцист.

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