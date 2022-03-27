Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ 27 марта. Оккупанты силами Росгвардии пытаются прижать проукраинских граждан, которые активно выступают против захватчиков.

Внимание На Донетчине оккупанты предприняли неудачную попытку штурма Красногоровки, – Генштаб

В оперативном районе Таврической оккупанты Росгвардии продолжают бороться с центрами сопротивления на временно оккупированной территории,

– говорится в сообщении.

В целом по данным Генштаба, противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины, в то же время украинские защитники продолжают противостоять российским захватчикам: отражают вражеские атаки и постепенно освобождают временно занятые врагом территории на отдельных направлениях.

Что известно о ситуации на Херсонщине

Враг оккупировал Херсон еще в начале войны. Украинские военные продолжают защищать город и воинам это удается.

Сейчас Херсон оказывает героическое сопротивление. В частности – в городе повесили огромный сине-желтый флаг. Это злит россиян, поэтому они прибегают к террору.

В Пентагоне заявили, что Россия больше не контролирует Херсон. Однако, украинская сторона не дала официального подтверждения, как и опровержения.

Почему контроль над Херсоном важен Любой успех Украины в возвращении Херсона станет огромным ударом для военных усилий Путина – это усложнит для России выполнение любых планов захватить контроль над украинским побережьем Черного моря и южным портом Одессы.

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