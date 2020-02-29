Росгвардия решила закупить наклейки "на Берлин" к 9 мая
Управление российской гвардии в Новосибирской области намерено закупить к 9 мая наклейки с надписью "На Берлин". Их используют для служебных автомобилей.
Наклейки обнаружили в перечне запасных частей и аксессуаров в технической документации, сообщает российское издание "Открытые медиа".
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Аукцион на обслуживание автомобилей и спецтехники службы объявили 28 февраля. Начальная цена контракта – 800 тысяч рублей. Как указано в документации аукциона, наклейка к 9 мая "на Берлин" должна стоить не дороже 436 рублей.
Интересно. Кроме грузового транспорта и спецтехники национальной гвардии, в списке есть и легковые автомобили. Среди них и автомобили немецких марок: пикап Volkswagen 2H Amarok и минивэн Volkswagen Multivan.
В общем, согласно документам, подрядчик должен будет обслуживать несколько десятков моделей автотранспорта.
Аукцион проходит "в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения", сообщает издание.
Скриншот документации / Источник: openmedia.io
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