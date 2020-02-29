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      Росгвардія вирішила закупити наліпки "на Берлін" до 9 травня

      - Читать новость на русском
      / PhotoXPress.ru

      Управління російської гвардії в Новосибірській області має намір закупити до 9 травня наліпки з написом "На Берлін". Їх використають для службових автомобілів.

      Наліпки виявили в переліку запасних частин і аксесуарів в технічній документації, повідомляє російське видання "Відкриті медіа"

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      Аукціон на обслуговування автомобілів та спецтехніки служби оголосили 28 лютого. Початкова ціна контракту – 800 тисяч рублів. Як вказано у документації аукціону, наліпка до 9 травня "на Берлін" повинна коштувати не дорожче 436 рублів.

      Цікаво. Окрім вантажного транспорту і спецтехніки національної гвардії, в переліку є і легкові автомобілі. Серед них і автомобілі німецьких марок: пікап Volkswagen 2H Amarok і мінівен Volkswagen Multivan.

      Загалом, згідно з документами, підрядник повинен буде обслуговувати кілька десятків моделей автотранспорту.

      Аукціон проходить "у межах державного оборонного замовлення з метою забезпечення державної програми озброєння", повідомляє видання.


      Скріншот документації/ Джерело: openmedia.io

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Російська пропаганда 9 травня
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