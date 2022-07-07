Ситуация изменится после завершения войны

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в комментарии 24 каналу. Он подчеркнул, что пока мы не можем гарантировать иностранным гостям безопасность.

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Украина не сможет принять в этом году паломников для празднования Рош ха-Шана. Единственная причина – это война России против нашего государства. В условиях обстрелов российскими войсками гражданской инфраструктуры в украинских городах у нас нет возможности гарантировать безопасность иностранных туристов,

– отметил Николенко.

Спикер отметил, что ситуация изменится после завершения войны, которую Украина приближает борьбой. Но он добавил, что мы рассчитываем, что и другие наши партнеры, в частности Израиль, будут приближать ее завершение своей решительной поддержкой.

Позиция посольства

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук также отметил, что Украина в условиях российской военной агрессии не сможет обеспечить безопасность израильтян.

В связи с заботой о жизни и благополучии приезжих в Украину и в связи с вопиющей российской агрессией в нашей стране, несмотря на все усилия, мы не можем гарантировать безопасность паломников и пока не допускаем туристов и посетителей в Украину,

– заявил посол.

Он призвал паломников помолиться за победу Украины и за то, чтобы до Рош ха-Шана война в Украине, разгоревшаяся из-за вопиющей и жестокой российской агрессии, закончилась.

Неоднозначная поддержка Израиля

К слову, 15 марта МВД Израиля изменило правила въезда граждан Украины в страну, существенно усилив их. Также Израиль отказался принимать украинских беженцев . У Зеленского это назвали "недружественным шагом, требующим немедленного исправления".

. У Зеленского это назвали "недружественным шагом, требующим немедленного исправления". Евгений Корнийчук – посол Украины в Израиле – в июне 2022 года сообщал, что Украина рассматривает возможность приостановки безвиза с Израилем.

Однако 3 июля суд в Израиле обязал правительство отменить ограничения на въезд украинцев, установленных властью после 24 февраля.

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