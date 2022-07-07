Ситуація зміниться після завершення війни

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі 24 каналу. Він наголосив, що наразі ми не можемо гарантувати іноземним гостям безпеку.

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Україна не зможе прийняти цього року паломників для відзначення свята Рош га-Шана. Єдина причина – це війна росії проти нашої держави. В умовах обстрілів російськими військами цивільної інфраструктури в українських містах ми не маємо можливості гарантувати безпеку іноземних туристів,

– зазначив Ніколенко.

Речник зауважив, що ситуація зміниться після завершення війни, яку Україна наближає боротьбою. Та додав, що ми розраховуємо, що і інші наші партнери, зокрема Ізраїль, наближатимуть її завершення своєю рішучою підтримкою.

Позиція посольства

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук також зауважив, що Україна в умовах російської військової агресії не зможе гарантувати безпеку ізраїльтян.

У зв'язку з турботою про життя та благополуччя приїжджих в Україну та у зв'язку з кричущою російською агресією в нашій країні, незважаючи на всі зусилля, ми не можемо гарантувати безпеку паломників і нині не допускаємо туристів та відвідувачів до України,

– заявив посол.

Він закликав прочан помолитися за перемогу України і за те, щоб до Рош га-Шана війна в Україні, що розгорілася через кричущу та жорстоку російську агресію, закінчилася.

Неоднозначна підтримка Ізраїлю

До слова, 15 березня МВС Ізраїлю змінило правила в'їзду громадян України в країну, суттєво посиливши їх. Також Ізраїль відмовився приймати українських біженців . У Зеленського це назвали "недружнім кроком, який потребує негайного виправлення".

. У Зеленського це назвали "недружнім кроком, який потребує негайного виправлення". Євген Корнійчук – посол України в Ізраїлі – у червні 2022 року повідомляв, що Україна розглядає можливість призупинення безвізу з Ізраїлем.

Однак 3 липня суд в Ізраїлі зобов'язав уряд скасувати обмеження на в'їзд українців, які влада встановила після 24 лютого.

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