Оккупанты вчера дважды обстреляли энергетическое предприятие ДТЭК: подачу света и тепла остановили

Российские оккупанты 6 декабря дважды обстреляли энергетическое предприятие ДТЭК. Захватчики уже не раз атаковали его.

Об атаке заявила пресс-служба ДТЭК. Детали ракетной атаки раскрыли только на следующий день – 7 декабря.

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18 террористическая атака: вчера оккупанты дважды обстреляли энергетическое предприятие ДТЭК 6 декабря от обстрелов пострадало энергетическое предприятие ДТЭК Энерго, которое уже неоднократно было обстреляно россиянами,

– говорится в сообщении.

К счастью, никто не погиб. В результате обстрелов предприятие пришлось отключить от энергосистемы. Как следствие, энерго и теплоснабжение в регионе было ограничено.

Россияне убили 5 энергетиков

Жертвами российских террористических атак по состоянию на 7 декабря 2022 года стали уже 5 энергетиков. Все они погибли, находясь на своих рабочих местах. Эти люди – герои, которые, несмотря на опасность, пытались сохранить свет для украинцев.

Владимир Кудрицкий – председатель правления НЭК "Укрэнерго" – подчеркнул, что сейчас профессия энергетика – очень опасна. Он отметил: "фронт проходит, в частности, непосредственно по нашим подстанциям, которыми мы управляем как Укрэнерго, по электростанциям".

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших.