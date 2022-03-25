Россия угрожает Лукашенку, что его убьют, поэтому он загнан в угол – оппозиционер

Лукашенко в Беларуси уже ни на что не влияет. Россия загнала его в угол и может в любой момент ликвидировать.

Об этом в эфире 24 канала рассказал основатель первого военного братства Беларуси Сергей Бульба. По его словам, с начала так называемых учений на границе белорусскому генштабу "указали его место".

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Лукашенко потерял контроль над Беларусью

Россияне не объясняли белорусам, куда они идут и где будут ставить свои позиции. Возвели гораздо больше войск, чем планировалось.

Сергей Бульба рассказал, что из района, откуда на Гостомель взлетало больше всего российских вертолетов, выгнали даже лесников. Чтобы никто не имел доступа к информации.

Что происходит – Лукашенко выполнил свое дело, денационализацию (Беларуси – 24 канал) он провел, занимался этим 25 лет. Ползучая оккупация, он им больше не нужен,

– сказал оппозиционер.

В ответ на вопрос о том, понимает ли Лукашенко, что фактически потерял контроль над Беларусью, Сергей Бульба сказал: "Осознает, но он не представляет себя ни на какой другой должности".

"Россия давит на него. Ему угрожают, что они его убьют, сбросят и поставят более послушного. Поэтому Лукашенко загнан в угол, он сам не понимает, что делать", – заявил Сергей Бульба.

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