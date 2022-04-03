Россия привозит наемников из разных уголков мира и сосредотачивает их на Юге и Востоке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стратегия Путина направлена сейчас на восток Украины.

По его словам, речь идет о коридоре, который идет из Крыма на восток и юг Украины.

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"Именно там они пытаются сосредоточиться в плане вооружения, в плане размещения своего личного состава и чеченских войск, оккупировавших города", – сообщил Владимир Зеленский.

Он добавил, что россияне присоединили к войне наемников из разных уголков мира. Все потому, что им не хватало личного состава. Теперь они группируют все эти войска на юге и востоке Украины.

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