Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Семья находилась в автомобиле HONDA CRV.

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Транспортное средство нашли спустя. В нем находились мужчина, женщина и 3-летний ребенок. Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.



В автомобиле находилась семья / Фото Харьковской прокуратуры



Расстрелянный автомобиль / Фото Харьковской прокуратуры

Остатки транспортного средства / Фото Харьковской прокуратуры

Рашисты обстреляли пожилых людей

На территории Донецкой области, в Марьинке, оккупанты обстреляли автомобиль гражданских. В нем находились супруги пенсионеров. Оккупанты ранили мужчину в голову, а женщина погибла на месте.

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