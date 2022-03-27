Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Сім'я перебувала в автомобілі HONDA CRV.

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Транспортний засіб знайшли опісля. У ньому перебували чоловік, жінка та 3-річна дитина. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.



В автомобілі перебувала родина / Фото Харківської прокуратури



Автомобіль, який розстріляли / Фото Харківської прокуратури



Залишки транспортного засобу / Фото Харківської прокуратури

Рашисти обстріляли літніх людей

На території Донецької області, у Мар'їнці, окупанти обстріляли автомобіль цивільних. У ньому перебувало подружжя пенсіонерів. Окупанти поранили чоловіка в голову, а жінка загинула на місці.

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