Украинские защитники продолжают героически бороться с захватчиками. Враг терпит сокрушительные потери.

На тему Идут активные боевые действия под Гуровкой, пытаемся выбивать врагов дальше, – Ким

Оккупанты обстреливают Николаев

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что примерно в 20:00 в городе начались обстрелы.

Стреляют по городу мерзавцы с северо-восточной стороны, – отметил Ким.

Заметьте, что, несмотря на то, что вражеских обстрелов стало больше, оккупанты – деморализованы. Они пытаются запугать мирных жителей, чтобы они сдались. Однако следует помнить, что наши защитники успешно уничтожают захватчиков. С начала войны Россия потеряла более 14 тысяч своих военных. Большая часть "бойцов" покидают технику и убегают. Кроме этого, многие оккупантов сами сдаются в плен.

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