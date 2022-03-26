Российские хакеры пытаются атаковать спутниковые терминалы Starlink в Украине
26 марта 2022 , 07:48Читати новину українською
Источник:твитер Илона Маска
По данным СМИ, российские хакеры пытались атаковать украинские системы связи. Илон Маск заявил, что атаковали и спутниковые терминалы Starlink, которые он передал Украине.
По словам Илона Маска, российские атаки не обошли стороной и спутниковые терминалы Starlink. Однако их всех отбили.
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Россияне пытаются любыми способами лишить украинцев связи, чтобы сделать невозможным доступ к информации. Захватчики атакуют телебашни, а хакеры пытаются сломать сетевые системы.
Однако, как заметил Илон Маск, сломать Starlink им не удается.
Starlink, по крайней мере, пока сопротивлялся всем попыткам взлома и глушения,
– заявил Маск.
Как это было – Илон Маск передал Украине терминалы Starlink: смотрите видео