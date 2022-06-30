Россияне пытаются вытеснить из инфопространства убийства детей

В четверг, 30 июня, ВСУ наконец-то освободили от захватчиков остров Змеиный в Черном море. Также Силам обороны удалось деоккупировать несколько населённых пунктов.

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На фоне неудач и обстрелов мирного населения Украины российские пропагандисты решили разогнать информацию, якобы попали по пунктам управления и расположения воинских частей на юге Украины.

Очевидно, пытаются вытеснить из новостного потока информацию об их попадании по мирным гражданским объектам и убийствам детей,

– заявили в оперативном командовании "Юг".

Как изменилась риторика российской пропаганды

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге рассказал, что с начала полномасштабной войны пропагандисты сменили риторику.

Трансформация их нарративов свидетельствует, что ни один из планов Кремля по захвату Украины на данный момент не реализован,

– констатировал он.

Громов отметил, что в конце февраля пропагандисты распространяли сообщения, направленные на запугивание и дезориентацию населения Украины с одновременными сообщениями о необратимости капитуляции и плена ВСУ.

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После того как Украина не пала, уже в марте пропагандисты заявили, что захватить 40-миллионную страну – не так легко. В настоящее время российское военное руководство сообщало об отсутствии потерь на фронте.

Еще в апреле российская пропаганда пыталась убедить свою аудиторию, что так называемая "спецоперация" идет по плану

Но в зависимости от того, как проваливался их блицкриг, как горели колонны оккупантов – менялась и риторика относительно оправдания затягивания так называемой "спецоперации",

– сказал Громов.

Как отметили в Минобороны, пропагандисты начали заявлять о якобы уничтожении военного потенциала Украины и якобы отсутствии сопротивления со стороны ВСУ.

В мае агрессор оправдывал то, что оставил территории Киевской, Черниговской и Сумской областей тем, что вроде бы цели так называемой "спецоперации" почти достигнуты и это спланированный маневр.

После этого, по словам Громова, наступил второй этап, целью которого было объявлено установление контроля над Донецкой и Луганской областями.

В июне провал так называемого "молниеносного освобождения" Донбасса вновь подтолкнул пропагандистов к изменению аргументационной тематики. Было объявлено о третьем этапе "спецоперации" с целью вытеснения украинских войск из Луганской и Донецкой областей,

– сказал он.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ заявил, что пропагандисты начали готовить свое население к вероятным военным неудачам. О поражении никто открыто не говорил, однако звучала информация о тяжелом состоянии и даже ошибках военного руководства.

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