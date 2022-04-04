Об этом 4 апреля рассказал глава Житомирской военной администрации Виталий Бунечко. Он отметил, что врага отбрасывали поэтапно за рубежи, где он стоял.

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"Сегодня российских оккупационных войск в Житомирской области нет. Они ушли из Народицкой территориальной общины, где были окопаны. Частично оставили свою технику и боеприпасы", – сказал Бунечко.

Виталий Бунечко о ситуации в Житомирской области: смотрите видео