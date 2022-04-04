Про це 4 квітня розповів голова Житомирської військової адміністрації Віталій Бунечко. Він зазначив, що ворога відкидали поетапно за рубежі, де він стояв.

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"Сьогодні російських окупаційних військ на теренах Житомирщини немає. Вони пішли з Народицької територіальної громади, де були окопані. Частково залишили свою техніку та боєприпаси", – сказав Бунечко.

Віталій Бунечко про ситуацію на Житомирщині: дивіться відео

Сліди війни