Роскомнадзор ограничил доступ к Euronews

В России продолжается борьба с медиа, не использующими путинскую пропаганду в своей деятельности. В этот раз досталось Euronews.

Российский карательный орган Роскомнадзора ограничил доступ к сайту телеканала Euronews. Сделал это после решения тамошней генпрокуратуры.

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Причина достаточно банальная для России после 24 февраля. Там считают, что Euronews не так дает информацию о войне против Украины. Якобы они используют "фейки".

Euronews – не первое издание, которое блокируется в России после начала войны против Украины. Еще 2 марта страна-агрессор заблокировала на своей территории сайты 24 канала, zaxid.net, Укринформ, Сегодня и многие другие украинские издания.

Под цензуру попадают в российские медиа – были закрыты "Эхо Москвы" и "Дождь".

Дошло и до блокировки социальных сетей – твиттер, фейсбук, инстаграм тоже недоступны для россиян. А тик-ток ограничил там свою деятельность.