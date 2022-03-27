Роскомнадзор заблокировал сайт немецкого таблоида Bild и журналиста Невзорова
27 марта 2022 , 14:09Читати новину українською
Источник:Интерфакс-Украина
На территории России Роскомнадзор заблокировали сайт немецкого таблоида Bild. Также под блокировку попал сайт журналиста и публициста Александра Невзорова.
Доступ к сайтам ограничен по требованию Генпрокуратуры. Их заблокировали с 26 марта.
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Сайты в России блокируют не в первый раз
Ранее также по требованию российской Генпрокуратуры заблокировали целый ряд сайтов зарубежных СМИ. В немилость попали также некоторые российские страницы.
Причиной стало то, что якобы наблюдательное ведомство выявило недостоверную, по его мнению, информацию о ситуации на территории Украины, в частности, действиях вооруженных сил России.
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