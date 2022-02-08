В немецком издании назвали это событие "бегством в страхе перед конфискацией". Яхта Путина покинула порт Гамбурга на рассвете 7 февраля.
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За время, пока судно главы Кремля находилось в Гамбурге, на нем установили 2 новых балкона.
Яхта Путина больше не в порту Гамбурга
6 февраля информацию о пребывании яхты Путина в порту Гамбурга написала Кильская ежедневная газета Kieler Nachrichten. Уже через 13 часов роскошная яхта отправилась по Кильскому каналу, направляясь к Балтийскому морю и России.
По мнению авторов статьи, россияне, очевидно, опасаются, что имущество их лидера могут конфисковать. Недавно министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о суровых санкциях в случае нападения России на Украину.
Роскошная яхта Путина: что о ней известно
- Роскошную яхту Graceful построили в 2014 году за почти 87 миллионов евро.
- Ее высота составляет 82 метра.
- Яхту Путина пришвартовали в порту Гамбурга в сентябре 2021 года.
- Перед этим она якобы была размещена в Черном море, когда Путин принимал на борту самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.