У німецькому виданні назвали цю подію "втечею у страху перед конфіскацією". Яхта Путіна покинула порт Гамбурга на світанку 7 лютого.

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За час, поки судно очільника Кремля перебувало у Гамбурзі, на ньому встановили 2 нові балкони.

Яхта Путіна більше не у порту Гамбурга

6 лютого інформацію про перебування яхти Путіна в порту Гамбурга написала кільська щоденна газета Kieler Nachrichten. Вже через 13 годин розкішна яхта вирушила Кільським каналом, прямуючи до Балтійського моря та Росії.

Зауважимо! Порт Гамбурга надав яхті Путіна особливе місце: поруч з Emden, 89-метровим корветом К130 німецького флоту.

На думку авторів статті, росіяни, вочевидь, побоюються, що майно їхнього лідера можуть конфіскувати. Нещодавно міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс оголосила про суворі санкції у разі нападу Росії на Україну.

Розкішна яхта Путіна: що про неї відомо