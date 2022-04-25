Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
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В список таких товаров входят: автомобильные запчасти, комплектующие для электроники и бытовой техники, оборудование для промышленности, а также одежда и обувь от более чем 200 брендов, официально ушедших из России.
Как сообщили в ЦПД, легализация только создаст конкуренцию для российских производителей, так как себестоимость комплектующих и сырья для них выросла. В то же время они платят все налоги и сборы, в отличие от "серых" поставок.
Попытки Кремля компенсировать уход с рынка иностранных компаний свидетельствуют о поражении программы импортозамещения,
– добавили в ЦПД.
Напомним, что из-за полномасштабного вторжения России в Украину более 750 мировых компаний уже заявили об ограничении или прекращении работы на территории страны-агрессора.
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