Про це заявили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

До теми Санкції проти Кабаєвої та втрати України: у ЦПД оприлюднили нові фейки й маніпуляції Росії

До списку таких товарів входять: автомобільні запчастини, комплектуючі для електроніки та побутової техніки, обладнання для промисловості, а також одяг і взуття від понад 200 брендів, які офіційно пішли з Росії.

Зверніть увагу! Відповідно до міжнародного законодавства та норм Світової організації торгівлі, "сірий" імпорт – це закамуфльована контрабанда. Тому компанії-постачальники ризикують потрапити до "чорного списку" США та ЄС.

Як повідомили у ЦПД, легалізація лише створить конкуренцію для російських виробників, адже собівартість комплектуючих та сировини для них зросла. Водночас вони сплачують усі податки та збори, на відміну від "сірих" постачань.

Спроби Кремля компенсувати відхід з ринку іноземних компаній свідчить про поразку програми імпортозаміщення,

– додали у ЦПД.

Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, понад 750 світових компаній вже заявили про обмеження або припинення роботи на території країни-агресорки.

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