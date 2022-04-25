Про це заявили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

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Санкції проти Кабаєвої

Російські пропагандисти почали поширювати інформацію про те, що США не запроваджують санкції щодо Аліни Кабаєвої, яку вважають матір'ю кількох дітей Володимира Путіна.

Причиною нібито є побоювання, що російський президент відреагує на це агресивно, тож американці "злякалися гніву Путіна" й відмовилися від санкцій. Однак у ЦПД наголосили, що така інформація є маніпуляцією.

"Проблеми" в українських військових

Командир незаконного збройного формування на окупованій території Донбасу заявив, що українські військові начебто мають проблеми з боєприпасами. Водночас пропагандисти повідомили про втрату захисниками України більшої частини техніки, яку передав Захід.

Застерігаємо: це – дезінформація,

– зазначили у ЦПД.

Війна в Україні

Ще одне брехливе повідомлення російських пропагандистів стосується війни в Україні. Вони заявили, що Заходу не вдалося налаштувати більшу частину світу проти Росії, а країни, які представляють більшість людства, не зайняли жодної позиції у цій ситуації.

Однак такі повідомлення є лише черговою маніпуляцією країни-агресорки.

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