Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
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Санкции против Кабаевой
Российские пропагандисты начали распространять информацию о том, что США не вводят санкции в отношении Алины Кабаевой, которую считают матерью нескольких детей Владимира Путина.
Причиной якобы является опасение, что российский президент отреагирует на это агрессивно, так что американцы "испугались гнева Путина" и отказались от санкций. Однако в ЦПД подчеркнули, что такая информация является манипуляцией.
"Проблемы" у украинских военных
Командир незаконного вооруженного формирования на оккупированной территории Донбасса заявил, что украинские военные якобы испытывают проблемы с боеприпасами. В то же время, пропагандисты сообщили о потере защитниками Украины большей части техники, которую передал Запад.
Предостерегаем: это – дезинформация,
– отметили в ЦПИ.
Война в Украине
Еще одно лживое сообщение российских пропагандистов касается войны в Украине. Они заявили, что Западу не удалось настроить большую часть мира против России, а страны, которые представляют большинство человечества не заняли никакой позиции в этой ситуации.
Однако такие сообщения являются только очередной манипуляцией страны-агрессора.
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