Роспуск парламента – это самая сильная карта в колоде президента, – Сыроид
Президентские выборы являются примером того, что украинское общество не будет терпеть ультиматумов, в Верховная Рада Украины – единый представительный орган народа.
Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала вице-спикер парламента Оксана Сыроид.
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Она отметила, что могут не нравиться отдельные депутаты, но другого представительского органа народа – нет. Самую большую ошибку, которые делали все предыдущее президенты – это нагибание парламента. Споры бьют по людям, они ожидают, что парламент будет сильный.
Досрочные выборы, которые хочет Зеленский – это большая ошибка, это как ходить с козырного туза. Роспуск парламента – это самая сильная карта в колоде президента,
– заявила Сыроед.
"Если президент это делает, то своими действиями он говорит, что нет легитимной власти и все полномочия он берет на себя. Большинство людей, которые есть сейчас в парламенте, будут и в следующем созыве", – добавила политикиня.
Смотрите видео полного интервью:
Результаты екзит-пола
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