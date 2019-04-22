Роспуск парламента – это самая сильная карта в колоде президента, – Сыроид

Президентские выборы являются примером того, что украинское общество не будет терпеть ультиматумов, в Верховная Рада Украины – единый представительный орган народа.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

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Она отметила, что могут не нравиться отдельные депутаты, но другого представительского органа народа – нет. Самую большую ошибку, которые делали все предыдущее президенты – это нагибание парламента. Споры бьют по людям, они ожидают, что парламент будет сильный.

Досрочные выборы, которые хочет Зеленский – это большая ошибка, это как ходить с козырного туза. Роспуск парламента – это самая сильная карта в колоде президента,

– заявила Сыроед.

"Если президент это делает, то своими действиями он говорит, что нет легитимной власти и все полномочия он берет на себя. Большинство людей, которые есть сейчас в парламенте, будут и в следующем созыве", – добавила политикиня.

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Результаты екзит-пола

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