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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ

      Роспуск парламента – это самая сильная карта в колоде президента, – Сыроид

      114 Читати новину українською
      Оксана Сыроид
      Оксана Сыроид / 24 канал

      Президентские выборы являются примером того, что украинское общество не будет терпеть ультиматумов, в Верховная Рада Украины – единый представительный орган народа.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

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      Она отметила, что могут не нравиться отдельные депутаты, но другого представительского органа народа – нет. Самую большую ошибку, которые делали все предыдущее президенты – это нагибание парламента. Споры бьют по людям, они ожидают, что парламент будет сильный.

      Досрочные выборы, которые хочет Зеленский – это большая ошибка, это как ходить с козырного туза. Роспуск парламента – это самая сильная карта в колоде президента,
      – заявила Сыроед.

      "Если президент это делает, то своими действиями он говорит, что нет легитимной власти и все полномочия он берет на себя. Большинство людей, которые есть сейчас в парламенте, будут и в следующем созыве", – добавила политикиня.

      Смотрите видео полного интервью:

      екзит-пол вибори другий тур
      Результаты екзит-пола

       

      Выборы-2019 – марафон на 24 канале: смотрите онлайн

       

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      Теги: Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости Украины Оксана Сыроид Верховная Рада Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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