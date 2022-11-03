По состоянию на 3 ноября российский реестр удалил данные о богатствах российского палача, который известен своей жестокостью на войне в Сирии. Теперь не будет знать, какие квартиры и таунхаусы имеет военный преступник.

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Данные о состоянии "сирийского мясника" уже недоступны

В российском реестре больше нет данных об имуществе, которым владеет семья Сергея Суровикина. Вместо списка дорогих поместий там только указано: "Не найдены данные, удовлетворяющие запросу".



Теперь состояние Суровикина неизвестно для обычных россиян / Скриншот из росрегистра

Предварительно известно, что ранее состояние Суровикина было засекречено. Тогда их владельцем указали Россию.



Ранее имущество российского палача принадлежало России / Скриншот из росрегистра

Какое состояние на убийствах заработал Суровикин

В конце октября в СМИ появилась информация, что "палач Алеппо" за свою "карьеру" заработал на имения за 125 миллионов.

Эти деньги, вероятнее всего, пришли к нему за массовые убийства невинных людей во время агрессивных действий России в разных странах. Также он известен двумя заключениями за продажу оружия и разгон мирного протеста.

Так вот семья "сирийского мясника" владеет двумя квартирами на 288,4 и 107,5 квадратов соответственно. Жена палача имеет три земельных участка, суммарная площадь которых – 4100 квадратных метров. У детей военного преступника части в двух квартирах – на 60,3 и 66,4 квадратного метра.

Более того, квартира на 288,4 квадарта оказалась таунхаусом, который имеет восемь комнат, из которых 6 – спальни. То есть только недвижимость миньона Путина стоит 125 миллионов рублей, что равняется ориентировочно более 75 миллионов гривен.

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