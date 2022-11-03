Станом на 3 листопада російський реєстр видалив дані про багатства російського ката, який відомий своєю жорстокістю на війні в Сирії. Тепер загал не знатиме, які квартири та таунхауси має воєнний злочинець.

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Дані про статки "сирійського м'ясника" вже недоступні

У російському реєстрі більше немає даних про майно, яким володіє родина Сєргєя Суровікіна. Замість списку дорогих маєтків там тільки вказано: "Не знайдені дані, що задовольняють запит".



Тепер статки Суровікіна невідомі для звичайних росіян / Скриншот з росреєстру

Попередньо відомо, що раніше статки Суровікіна були засекречені. Тоді їхнім власником вказали Росію.



Раніше майно російського ката належало Росії / Скриншот з росреєстру

Які статки на вбивствах заробив Суровікін

Наприкінці жовтня у ЗМІ з'явилась інформація, що "кат Алеппо" за свою "кар'єру" заробив на маєтки за 125 мільйонів.

Ці гроші, найімовірніше, прийшли до нього за масові вбивства невинних людей під час агресивних дій Росії в різних країнах. Також він відомий двома ув'язненнями за продаж зброї та розгін мирного протесту.

Так-от сім'я "сирійського м'ясника" володіє двома квартирами на 288,4 та 107,5 квадратів відповідно. Дружина ката має три земельні ділянки, сумарна площа яких – 4100 квадратних метрів. У дітей воєнного злочинця частки у двох квартирах – на 60,3 та 66,4 квадратного метра.

Ба більше, квартира на 288,4 квадратів виявилась таунхаусом, який має вісім кімнат, з яких 6 – спальні. Тобто тільки нерухомість посіпаки Путіна коштує 125 мільйонів рублів, що дорівнює орієнтовно понад 75 мільйонів гривень.

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