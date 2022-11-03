Станом на 3 листопада російський реєстр видалив дані про багатства російського ката, який відомий своєю жорстокістю на війні в Сирії. Тепер загал не знатиме, які квартири та таунхауси має воєнний злочинець.
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Дані про статки "сирійського м'ясника" вже недоступні
У російському реєстрі більше немає даних про майно, яким володіє родина Сєргєя Суровікіна. Замість списку дорогих маєтків там тільки вказано: "Не знайдені дані, що задовольняють запит".
Тепер статки Суровікіна невідомі для звичайних росіян / Скриншот з росреєстру
Попередньо відомо, що раніше статки Суровікіна були засекречені. Тоді їхнім власником вказали Росію.
Раніше майно російського ката належало Росії / Скриншот з росреєстру
Які статки на вбивствах заробив Суровікін
- Наприкінці жовтня у ЗМІ з'явилась інформація, що "кат Алеппо" за свою "кар'єру" заробив на маєтки за 125 мільйонів.
- Ці гроші, найімовірніше, прийшли до нього за масові вбивства невинних людей під час агресивних дій Росії в різних країнах. Також він відомий двома ув'язненнями за продаж зброї та розгін мирного протесту.
- Так-от сім'я "сирійського м'ясника" володіє двома квартирами на 288,4 та 107,5 квадратів відповідно. Дружина ката має три земельні ділянки, сумарна площа яких – 4100 квадратних метрів. У дітей воєнного злочинця частки у двох квартирах – на 60,3 та 66,4 квадратного метра.
- Ба більше, квартира на 288,4 квадратів виявилась таунхаусом, який має вісім кімнат, з яких 6 – спальні. Тобто тільки нерухомість посіпаки Путіна коштує 125 мільйонів рублів, що дорівнює орієнтовно понад 75 мільйонів гривень.
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