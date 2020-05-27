Россией пронесся ураган: выпал огромный град, есть жертвы – шокирующие фото, видео

В Кемеровской области России пронесся аномальный ураган, также там выпал огромный град. Сильный ветер с корнем вырывал деревья и даже сносил крыши домов. По меньшей мере 2 человека погибли в результате непогоды.

Ураган разрушил целое поселение

Трагедия случилась 26 мая в селе Константиновка Мариинского района. Там на людей обрушилась стена и крыша одного из зданий, сообщают местные СМИ.

Обратите внимание Опустошительный ураган в России: ветер поднимал людей в воздух, есть погибшие – фото, видео

По предварительной информации, случилось это именно из-за ураганного ветра. 2 человека погибли, еще одного мужчину госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Местная жительница рассказывает и показывает последствия непогоды: смотрите видео

Отметим, что это село пострадало он непогоды больше всего в регионе. 18 домов из 31 там-разрушены. В них, в частности, отсутствует крыша и выбиты окна.



Последствия урагана в России / Фото из соцсетей

Справка. По официальным данным, из-за урагана в Кемеровской области в целом повреждено 147 домов, в частности – 16 многоквартирных. Ветер повалил более 300 деревьев и повредил не менее 25 машин.

Аномальный град в России

Жители региона публикуют в соцсетях фото и видео аномального града.

Екатерина Давыденко из села Чумай Чебулинского района показала видео, на котором видно, как огромные градины падают на дорогу и отскакивают вверх.

На фотографиях, опубликованных девушкой, она держит в ладони градины: они – размером с куриное яйцо.