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Росією пронісся ураган: випав величезний град, є жертви – шокуючі фото, відео

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Кузбасом пронісся потужний ураган
Кузбасом пронісся потужний ураган / Фото з соцмереж

У Кемеровській області Росії пронісся аномальний ураган, також там випав величезний град. Сильний вітер з корінням виривав дерева та навіть зносив дахи будинків. Щонайменше 2 людей загинули внаслідок негоди.

Ураган зруйнував ціле поселення

Трагедія трапилася 26 травня у селі Костянтинівка Маріїнського району. Там на людей обвалилася стіна та дах однієї з будівель, повідомляють місцеві ЗМІ. 

Зверніть увагу Спустошливий ураган у Росії: вітер піднімав людей в повітря, є загиблі – фото, відео

За попередньою інформацією, трапилося це саме через ураганний вітер. 2 людей загинули, ще одного чоловіка госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Місцева мешканка показує наслідки негоди: дивіться відео

Зазначимо, що це село постраждало він негоди чи не найбільше у регіоні. 18 будинків з 31 там – зруйновані. У них, зокрема, відсутній дах та вибиті вікна.


Наслідки урагану в Росії / Фото з соцмереж

Довідка. За офіційними даними, через ураган у Кемеровській області загалом пошкоджено 147 будинків, зокрема –  16 багатоквартирних. Вітер повалив понад 300 дерев та пошкодив щонайменше 25 машин.

Аномальний град в Росії

Мешканці регіону публікують у соцмережах фото та відео аномального граду.

Катерина Давиденко із села Чумай Чебулінського району показала відео, на якому видно, як величезні градини падають на дорогу та відскакують вгору.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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На фотографіях, опублікованих дівчиною, вона тримає у долоні градини: вони – розміром з куряче яйце.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Град...

A post shared by Екатерина Давыденко (@ketdavydenko) on

 

Автор: Ірина Буртик
Теги: Жертви Новини Росії Стихійні лиха
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