Росією пронісся ураган: випав величезний град, є жертви – шокуючі фото, відео

У Кемеровській області Росії пронісся аномальний ураган, також там випав величезний град. Сильний вітер з корінням виривав дерева та навіть зносив дахи будинків. Щонайменше 2 людей загинули внаслідок негоди.

Ураган зруйнував ціле поселення

Трагедія трапилася 26 травня у селі Костянтинівка Маріїнського району. Там на людей обвалилася стіна та дах однієї з будівель, повідомляють місцеві ЗМІ.

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За попередньою інформацією, трапилося це саме через ураганний вітер. 2 людей загинули, ще одного чоловіка госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Місцева мешканка показує наслідки негоди: дивіться відео

Зазначимо, що це село постраждало він негоди чи не найбільше у регіоні. 18 будинків з 31 там – зруйновані. У них, зокрема, відсутній дах та вибиті вікна.



Наслідки урагану в Росії / Фото з соцмереж

Довідка. За офіційними даними, через ураган у Кемеровській області загалом пошкоджено 147 будинків, зокрема – 16 багатоквартирних. Вітер повалив понад 300 дерев та пошкодив щонайменше 25 машин.

Аномальний град в Росії

Мешканці регіону публікують у соцмережах фото та відео аномального граду.

Катерина Давиденко із села Чумай Чебулінського району показала відео, на якому видно, як величезні градини падають на дорогу та відскакують вгору.

На фотографіях, опублікованих дівчиною, вона тримає у долоні градини: вони – розміром з куряче яйце.