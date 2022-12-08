В Москве арестовали чиновника, который занимался перевозкой вагнеровцев в Африку

В Москве суд заключил под стражу заместителя гендиректора по наземному обслуживанию авиакомпании "223-й летный отряд" минобороны России Евгения Бутусова. Эту авиакомпанию связывают с ЧВК "Вагнера".

Бутусова подозревают в получении взятки в размере 2 миллионов рублей. Об этом сообщают российские СМИ, пишет 24 канал.

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Чиновника арестовали до 5 февраля. Если вину Бутусова докажут, он отправится в тюрьму на 8 – 15 лет. Однако это не так страшно, у него уже есть связи с вагнеровцами, так что может сразу поехать на войну и выполнить важную роль "пушечного мяса". Как это делают другие русские зеки.

Как взяточник связан с вагнеровцами

"223-й летный отряд" журналисты-расследователи связывают с "ЧВК Вагнера". Самолеты этой авиакомпании доставляли вагнеровцев из России в Сирию, Судан, Ливию и Центральноафриканскую Республику. Например, СМИ сообщали, что в 2019 году самолеты перевозили наемников в Судан. Там они разгоняли местные акции протеста.

Американское издание The New York Times писало, что с февраля по июнь 2021 года "223-й летный отряд" выполнил не менее 10 рейсов из Сирии в Судан. При этом самолеты стартовали с аэродрома в Подмосковье.

Последние новости о вагнеровцах в Украине

В ЧВК "Вагнера" россияне начали активно привлекать заключенных, отбывающих наказание за убийства и другие тяжкие преступления. Те, почувствовав вкус свободы, не очень хотят умирать на войне в Украине, поэтому бегут обратно в Россию или на оккупированные территории.

6 декабря один вагнеровец-зек, который мог сбежать из Украины, открыл огонь из пулемета по полицейским. Это произошло в Ростовской области.