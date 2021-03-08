В России под Самарой в аварию попала легковушка Volkswagen Touareg, в которой находились 7 человек. Все они погибли. Известно, что в авто ехали 2 девушки и 5 парней. Их возраст – от 17 до 24 лет.

Столкнулся автомобиль с грузовиком Isuzu. Погибли только люди, которые находились в Volkswagen.

К теме Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше: предварительная причина

Водитель фуры не пострадал. По предварительным данным, в ДТП вероятно виноват именно водитель Volkswagen. Он выехал на встречную полосу.

Полиция возбудила уголовное дело. Из-за того, что в авто находился несовершеннолетний, прокуратура из следствия Министерства внутренних дел изымет дело и передаст в следственный комитет России.

Прокуратура проведет проверку состояния дороги, на котором произошло ДТП.

Жуткие ДТП: последние новости