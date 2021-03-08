В России переполненная легковушка, в которой ехали 7 человек, попала в ДТП: все погибли
В России под Самарой в аварию попала легковушка Volkswagen Touareg, в которой находились 7 человек. Все они погибли. Известно, что в авто ехали 2 девушки и 5 парней. Их возраст – от 17 до 24 лет.
Источник:Интерфакс
Столкнулся автомобиль с грузовиком Isuzu. Погибли только люди, которые находились в Volkswagen.
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Водитель фуры не пострадал. По предварительным данным, в ДТП вероятно виноват именно водитель Volkswagen. Он выехал на встречную полосу.
Полиция возбудила уголовное дело. Из-за того, что в авто находился несовершеннолетний, прокуратура из следствия Министерства внутренних дел изымет дело и передаст в следственный комитет России.
Прокуратура проведет проверку состояния дороги, на котором произошло ДТП.
Жуткие ДТП: последние новости
- Смертельная авария с украинцами произошла 6 марта в Польше. Рейсовый автобус Познань – Херсон попал в ДТП. В результате масштабного ДТП пострадали 35 человек. Правоохранители предварительно выяснили, что водитель не справился с управлением.
- Трагедия случилась также 6 марта в Египте. Там в провинции Гиза грузовик на большой скорости влетел в микроавтобус. Погибли десятки человек, еще по меньшей мере 5 пострадали.
- Также смертельное ДТП произошло в Днепропетровской области. В результате столкновения 2 грузовиков погиб человек, другие пострадали.
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