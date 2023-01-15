Такое мнение в эфире 24 Канала рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин имеет большую поддержку среди группировки так называемых "бешеных" в политике и милитарной части российского общества. Его также сильно продвигают в информационном пространстве пропагандисты Маргарита Симонян и Владимир Соловьев.
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Они уже начинают принюхиваться к нему как к источнику власти. А в целом криминализация политики и в целом общества очень органична. Российское общество подвергается влиянию криминальной субкультуры,
– отметил Яковенко.
В России значительная часть молодежи прошла через тюрьму. По его словам, есть статистика, согласно которой около 25% россиян, которым до 20 лет, уже побывали в тюрьме или имеют условный срок.
Во многих провинциальных городках и селах России очень депрессивные условия, поэтому большинство молодежи спивается и начинает заниматься воровством и другими преступлениями. Именно такие персонажи часто едут на войну против Украины, чтобы заработать денег.
В России будут мафиозные войны – Яковенко
Во власти будет еще больше криминала
Как отметил Яковенко, уголовники попадали к власти в России еще в начале 90-х. А в ближайшее время их будет еще больше. Пригожинский криминал будет постепенно дорываться до власти.
В ближайшее время их будет еще больше. Пригожинский криминал будет наползать на власть. Думаю, что этой осенью, если Россия доживет, на выборах он будет очень сильно представлен. Не говорю даже о будущем. В целом Россию ждет период мафиозных войн, в которые перерастет нынешняя война,
– считает Яковенко.
В свое время партия Владимира Жириновского ЛДПР ориентировалась на криминал и получала от него значительную поддержку. По всей вероятности, Пригожин успешно заменит бывшего лидера в этой партии. Он мощно работает на эту аудиторию.
Россия планирует серию ИПСО и фейковых новостей
- По данным Главного управления разведки, Россия запланировала серию информационно-психологических операций и фейковых новостей.
- Их цель – подорвать доверие к Украине со стороны международных партнеров, уменьшить военную помощь А также – сбор информации о ВСУ и военно-промышленном комплексе Украины.
- Спецслужбы России намерены обратиться к украинским журналистам. В ГУР МО призвали журналистское сообщество внимательно проверять источники, откуда идут предложения о сотрудничестве.