Таку думку в ефірі 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, власник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин має велику підтримку серед угруповання так званих "схиблених" в політиці та мілітарній частині російського суспільства. Його також сильно просувають в інформаційному просторі пропагандисти Маргарита Сімонян та Владімір Соловйов.

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Вони вже починають принюхуватися до нього як до джерела влади. А в цілому криміналізація політики та в цілому суспільства дуже органічна. Російське суспільство піддається впливу кримінальній субкультурі,

– зазначив Яковенко.

В Росії значна частина молоді пройшла через тюрму. За його словами, є статистика, згідно з якою близько 25% росіян, яким до 20 років, вже побували в тюрмі або мають умовний термін.

В багатьох провінційних містечках та селах Росії надзвичайно депресивні умови, тому більшість молоді спивається і починає займатися крадіжками та іншими злочинами. Саме такі "персонажі" часто їдуть на війну проти України, щоб заробити грошей.

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При владі буде ще більше криміналу

Як наголосив Яковенко, кримінальники потрапляли до влади в Росії ще на початку 90-х. А найближчим часом їх буде ще більше. Пригожинський кримінал поступово дориватиметься до влади.

Найближчим часом їх буде ще більше. Пригожинський кримінал наповзатиме на владу. Думаю, що цієї осені, якщо Росія доживе, то на виборах він буде дуже сильно представлений. Не говорю навіть про майбутнє. В цілому Росію чекає період мафіозних війн, в які переросте нинішня війна,

– вважає Яковенко.

Свого часу партія Владіміра Жиріновского ЛДПР орієнтувалася на кримінал і отримувала від нього значну підтримку. Цілком ймовірно, що Пригожин успішно замінить колишнього лідера в цій партії. Адже він потужно працює на цю аудиторію.

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