У ГУР МО попередили, що Росія планує комплексне та масштабне вкидання фейкових новин. Для цього залучать увесь спектр сучасних інформаційних засобів.

Зверніть увагу Росія намагається створити 2-мільйонну армію, – ГУР

Ворог хоче підірвати довіру до України з боку західних партнерів.

Метою спецслужб країни-терориста є зменшення військової допомоги Україні від іноземних партнерів, а також збір інформації про ЗСУ та військово-промисловий комплекс нашої держави,

– мовиться у повідомленні.

Воєнна розвідка заявила, що спецслужби країни-терористки планують звертатися до українських журналістів. У ГУР МО закликали журналістську спільноту уважно перевіряти джерела, з яких надходять пропозиції про співпрацю.

Як російські окупанти брешуть про роботу "ППО"

Російські окупанти продовжують штампувати фейки. Зокрема, ворог намагається усіма силами показати, що у них – все під контролем. Доки у тимчасово окупованому Криму квітне бавовна, загарбники брешуть про роботу "ППО". Цікаво, що повідомлення про успішну роботу сил ППО іноді з'являються швидше, ніж лунає сигнал повітряної тривоги.