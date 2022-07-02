В середине России закипает внутреннее противостояние, – военный эксперт Жданов

Между центром и регионами России существуют противоречия, из-за которых внутри самой страны закипает внутреннее противостояние. Оно может быть связано даже не с войной, которую Россия ведет в Украине.

Бунтуют и обычные россияне, и военные

Во что выльется и чем закончится это противостояние – непонятно. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он заметил, что все может сложиться так, как писал классик оккупантов Пушкин: "О, русский бунт, бессмысленный и беспощадный".

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Однако не российским обществом единым. Бунтовать начинают и российские военные. Их сопротивление и недовольство уже напрямую связаны именно с войной. Да, военные Западного округа массово отказываются воевать. А иногда в рядах тех, кто не хочет продолжать воевать в Украине, есть даже десантники.

Дело, в том числе и в том, что российская сторона часто не выполняет даже условия найма этих людей. У них нет ротации, их не отпускают домой даже после окончания контрактов, так что военные действительно бунтуют против того, чтобы участвовать в боевых действиях.

Жданов рассказал и о парадоксальности этой ситуации, ведь вопреки своим традициям и правилам российское командование не открыло никакого уголовного производства против таких военнослужащих. Они просто не могут этого сделать, потому что не имеют соответствующего основания, а именно объявленного военного положения.

В условиях "специальной военной операции", которую Путин объявил 24 февраля, военного, отказывающегося участвовать в ней, нельзя привлечь к уголовной ответственности.

То есть они попали в собственный правовой капкан, как будут выходить – посмотрим. Но такие случаи уже не единичны,

– подытожил Жданов.

Военный эксперт Жданов о бунтах в российском обществе и среди военных: смотрите видео