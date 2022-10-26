Привозят еще теплых: в российских клиниках пациентам пересаживают органы мобилизованных

Очередь на трансплантацию органов в России странным образом начала активно продвигаться почти сразу после объявления Путиным "частичной мобилизации". Пациентов элитных клиник в Санкт-Петербурге, Москве и других крупных городах, которым приходилось годами ждать донорских органов, массово вызывают на операции с конца сентября.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, взрывной рост операций по трансплантации в России может быть связан с тем, что представители власти бессовестно решили пускать некоторых мобилизованных на органы. Конечно, за немалую доплату со стороны благодарных клиентов, которые, судя по всему, даже не понимают, чьи органы они получают.

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Из-за налаживания постоянных каналов поставки донорских органов российским специалистам приходится работать в режиме 24/7.

В Москве врачам и медсестрам отменили отпуска

Согласно официальной статистике, в 2021 году в России было проведено около 1 500 операций по пересадке органов. Количество таких медицинских вмешательств за 9 месяцев 2022-го едва дотягивало до отметки в 1 600, однако в октябре трансплантологи провели более 380 операций.

Количество таких медицинских вмешательств за 9 месяцев 2022-го едва однако в октябре трансплантологи провели более 380 операций. В украинских спецслужбах столь стремительный рост связывают непосредственно с объявленной Путиным мобилизацией. Поскольку "чмобиков" никто не считает, а списать жизнь солдата во время войны очень просто, их можно с легкостью отправлять под нож.

Подобный подход для минздрава России крайне удобен. Ведь за счет жизней нескольких тысяч мобилизованных можно решить почти все проблемы с нехваткой донорских органов. И заработать при этом огромные деньги, ведь бесплатной медицины у страны-агрессора не существует как таковой – все держится на коррупции.

Конечно, без сотрудничества медиков и военного командования проведение массовых операций по трансплантации было бы невозможным, потому что донорские органы с поля боя привезти не успеют, да и россияне никогда не пытались вывозить тела погибших товарищей по оружию с линии фронта.

Для удовлетворения потребностей российскому руководству приходится убивать мобилизованных непосредственно на территории России.

Ярко свидетельствует об этом переписка руководителя Научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Сергея Готье со своими подчиненными. В общении с руководством центра главный трансплантолог России отметил, что ему приходится отзывать весь персонал из отпуска, потому что "придется работать в режиме 24/7". Вместо этого персонал получит доплаты.



Скриншот из группы руководства НМИЦ трансплантологии / Источники 24 канала

Подчиненные Готье сразу же начали удивляться таким изменениям в работе, ведь до этого у них было запланировано меньше операций. Высказывали даже предположение о том, что специалистов заставят пришивать руки "трехсотым" оккупантам. На что руководитель одного из отделений отреагировал очень просто: "Скажут пришивать – будем пришивать".

При этом глава центра рассказал, что в Санкт-Петербурге операции по трансплантации проводят непрерывно усилиями четырех бригад. Старшей медсестре он приказал известить весь персонал об изменениях рабочего графика, а также связаться со всеми пациентами из очереди.

Скриншот из группы руководства НМИЦ трансплантологии / Источники 24 канала

На вопрос же, откуда внезапно взялось такое количество доноров, ответ был крайне циничен. Мол, вероятно, существует договоренность с Западным военным округом, поэтому в клиники органы привозят еще теплыми, "ничего не пропадает".

Скриншот из группы руководства НМИЦ трансплантологии / Источники 24 канала

Чего добру пропадать

Судя по тому, что статистика операций по пересадке органов в России стремительно растет, медики не очень озабочены угрызениями совести по поводу своей работы. Потому что, во-первых, им за это платят немалые деньги. Во-вторых, они не отказываются от трансплантации органов, прикрываясь изречениями "чего добру пропадать". Ведь органы убитых мобилизованных могут спасти кому-то жизнь.

Что касается юридического аспекта подобных поступков, то они однозначно являются военными преступлениями. Впрочем, это вообще никого из россиян не беспокоит. Разве что мобилизованных, которые не доезжают до точек сбора из-за перенаправления в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где в стране-агрессоре проводят операции по пересадке органов. Скорее всего, исчезновение и "разборка" нескольких тысяч "чмобиков" не на поле боя, а в российских клиниках станет вполне нормальным явлением для современной России.