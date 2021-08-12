В России чиновник обозвал задыхающихся от дыма людей "ноющей кучей дерьма"

В России советник губернатора Красноярского края Андрей Агафонов обозвал людей "истеричками", "плаксивым сбродом" и "ноющей кучей дерьма".

Такой была его реакция на критику жителями Сибири фигуриста Алексея Ягудина, который якобы не заметил в городе смога от лесных пожаров. Интересно, что чиновник уже удалил публикацию, однако в сети успели сделать ее скриншот.

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Я почитал комменты в инстаграме Ягудина и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма?

– написал он.

По его мнению, люди постоянно живут с "ощущением вечной ущемленности".

"Утром просыпается и думает – блин, я же еще не задыхался ни разу! Надо немного позадыхаться!", – продолжил Агафонов.

Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, воспитавшим целое поколение истеричек "в режиме черного неба". Это не жители Сибири, это вообще не россияне, это какой-то плаксивый сброд,

– добавил чиновник.



Агафонов обозвал людей "ноющей кучей дерьма" / Скриншот из фейсбука Андрея Агафонова

Пожары в России: что известно

Масштабные пожары вспыхнули в Челябинской области 9 июля.

В течение одного дня огонь уничтожил более 60 жилых домов.

Стихия охватила Якутию и Карелию – пламя дошло до Финляндии.

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