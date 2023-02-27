Люди приносят цветы на место убийства Немцова на Большом Москворицком мосту, близ Кремля. Заказчик убийства политика до сих пор не найден, пишет 24 Канал.

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Немцов был критиком Путина

Немцов, который предсказывал Путину судьбу Гитлера, был в оппозиции к кремлевскому диктатору. Он известен рядом докладов, в которых критиковал политику Путина и власти.

Говоря о войне России против Украины, он сказал, что если россияне будут "безмолвно" поддерживать Путина, то без ног будут возвращаться домой и гибнут.

В Москве люди приносят цветы на место убийства Немцова: видео

Он был одним из организаторов и участников "Маршей несогласных", массовых протестных митингов "За честные выборы" и выступал против военных действий России на территории Украины в 2014 и 2015 годах.

Оппозиционные СМИ в России сообщают, что полиция Москвы задержала молодую женщину, которая поставила плакат "Боритесь" у мемориала в честь Немцова на Большом Москворицком мосту.

Женщина поставила плакат рядом с цветами, а после задержания унесла его с собой. О других задержанных на месте убийства Борисе Немцове не сообщалось.

Задержание женщины в Мокве: видео

Кроме Большого Москворицкого моста, неофициально названного "мостом Немцова", сторонники политика также собрались на Троекуровском кладбище, где он похоронен.

Акции в честь Бориса Немцова прошли в нескольких крупных городах России. В Новосибирске и Томске местные жители принесли цветы к памятникам жертвам политических репрессий, в Екатеринбурге цветы возложили на площади Труда.

25 и 26 февраля акции в честь Немцова также прошли в Барнауле, Кирове, Казани, Липецке и Перми.

В России чтят память Немцова / Фото из соцсетей

Справка. Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворицком мосту в центре Москвы. В 2017 году за его убийство приговорили к 20 годам лишения свободы Заура Дадаева. Еще четверо обвиняемых получили от 11 до 19 лет лишения свободы. Заказчик убийства не найден.