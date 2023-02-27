Люди приносят цветы на место убийства Немцова на Большом Москворицком мосту, близ Кремля. Заказчик убийства политика до сих пор не найден, пишет 24 Канал.
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Немцов был критиком Путина
Немцов, который предсказывал Путину судьбу Гитлера, был в оппозиции к кремлевскому диктатору. Он известен рядом докладов, в которых критиковал политику Путина и власти.
Говоря о войне России против Украины, он сказал, что если россияне будут "безмолвно" поддерживать Путина, то без ног будут возвращаться домой и гибнут.
В Москве люди приносят цветы на место убийства Немцова: видео
Он был одним из организаторов и участников "Маршей несогласных", массовых протестных митингов "За честные выборы" и выступал против военных действий России на территории Украины в 2014 и 2015 годах.
Оппозиционные СМИ в России сообщают, что полиция Москвы задержала молодую женщину, которая поставила плакат "Боритесь" у мемориала в честь Немцова на Большом Москворицком мосту.
Женщина поставила плакат рядом с цветами, а после задержания унесла его с собой. О других задержанных на месте убийства Борисе Немцове не сообщалось.
Задержание женщины в Мокве: видео
Кроме Большого Москворицкого моста, неофициально названного "мостом Немцова", сторонники политика также собрались на Троекуровском кладбище, где он похоронен.
Акции в честь Бориса Немцова прошли в нескольких крупных городах России. В Новосибирске и Томске местные жители принесли цветы к памятникам жертвам политических репрессий, в Екатеринбурге цветы возложили на площади Труда.
25 и 26 февраля акции в честь Немцова также прошли в Барнауле, Кирове, Казани, Липецке и Перми.
В России чтят память Немцова / Фото из соцсетей