В России COVID-19 убил 81-летнюю убийцу "Соньку Сипатую"
В России 29 декабря от коронавируса умерла 81-летняя Софья Жукова, которую судили за 3 убийства. В народе женщину называли "Сонька Сипатая".
Жукова умерла в больнице в городе Хабаровск. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
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В чем подозревали покойную
- Женщина призналась сразу в 3 убийствах: 77-летней женщины, дворника и 8-летнего ребенка.
- Все погибшие при жизни были знакомыми Жуковой. Все убийства произошли с длительным временным промежутком: в 2005, 2013 и 2019 годах.
- В поселке Березовка, где жили Жукова и жертвы, даже говорили о серийном убийце. К подозреваемой следы привели аж в 2019 году. Тогда неподалеку от теплотрассы нашли отрубленную человеческую руку. Она принадлежала местному дворнику, который снимал у Жуковой комнату.
- Подозреваемая призналась в убийстве. Она рассказала, что дворник якобы изнасиловал ее, и убийство было самозащитой.
- Впоследствии Жукова взяла на себя вину за убийство подруги и соседского ребенка.
- По словам подозреваемой, всех своих жертв она разрубала на куски топором. Легче всего удалось расправиться с соседской девочкой: хватило всего 3 ударов по голове.
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