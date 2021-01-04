В России 29 декабря от коронавируса умерла 81-летняя Софья Жукова, которую судили за 3 убийства. В народе женщину называли "Сонька Сипатая".

Жукова умерла в больнице в городе Хабаровск. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

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